Man of the Week: Daniel E. Jennings

Name: Daniel E. Jennings

Age: 28

Location: Stowell

Who do you admire? Thomas Shelby

What motivates you to succeed? I want to leave an amazing legacy when I leave this world.

What is your favorite quote? “If you think you can do a thing or think you can’t do a thing, you’re right.” — Henry Ford.

Where do you see yourself in 10 years? Building my own Victorian house while expanding my company

