Name: Shawn Billings

Age: 18

Locaiton: Mountaintop

Who do you admire? Charlie Margelewicz

What would your last meal be? Norm’s pizza

What is your life motto? If it ain’t broke, don’t fix it.

What would your theme song be? “Workin’ at the car wash!”

